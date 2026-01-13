Роспотребнадзор отправил экспертов в Кузбасс после гибели младенцев в роддоме

РПН: специалистов ведомства направили в Кузбасс после гибели младенцев в роддоме

Роспотребнадзор (РПН) направил в Новокузнецк группу специалистов и экспертов для проведения расследования после ситуации в роддоме №1 Новокузнецка. Об этом сообщает ТАСС.

»<...> группа сотрудников центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований в новокузнецком родильном доме», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе РПН уточнили, что ведомство держит ситуацию на строгом контроле.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники умерли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

