Союзники Украины намерены «надавить» на Трампа в вопросе гарантий безопасности

FT: лидеры G7 хотят заручиться поддержкой Трампа по гарантиям Украине в Давосе
Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы заручиться его поддержкой в предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, союзники Киева хотят присоединиться к встрече украинского лидера Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, чтобы добиться от него поддержки в вопросе гарантий безопасности. Сейчас чиновники обсуждают детали встречи, которая должна состояться на следующей неделе.

Как пишет FT, на встрече лидеров в Давосе планируется получить одобрение Трампа по соглашениям, достигнутым в Париже между делегацией США и командующим силами обороны стран Европы.

«Без США ничего из этого не произойдет», – сказал европейский чиновник, участвовавший в переговорах в Париже, имея в виду обещания Великобритании и Франции развернуть войска на Украине после прекращения огня.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее депутат указал на попытку НАТО проиграть на Украине «с достоинством».

