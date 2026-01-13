Электричка сбила двух железнодорожников во время чистки путей от снега в Подмосковье

В Подмосковье рабочие не выжили из-за наезда электрички во время чистки путей

Двух снегоуборщиков сбила электричка в Московской области, сообщает Западное СУ СКР на транспорте.

Несчастный случай произошел вечером 12 января на 136-м км железнодорожной станции Кривандино в Шатурском округе Подмосковья.

Машинист электропоезда, следовавшего по маршруту Москва — Черусти, допустил наезд на двух сотрудников железной дороги. В тот момент мужчины были заняты работами по очистке путей от снега и наледи и в результате получили несовместимые с жизнью травмы.

Восточный отдел на транспорте СК РФ возбудил дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства и устанавливают лица, ответственные за обеспечение соблюдения норм охраны труда.

