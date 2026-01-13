Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Верховная рада осталась без отопления

Нардепы сидят в здании Рады в верхней одежде из-за отсутствия отопления
Telegram-канал INSIDER UA

В помещениях Верховной рады Украины снова отсутствует отопление. Об этом сообщает Telegram-канал INSIDER UA.

Канал опубликовал фотографию одного из помещений украинского парламента, на которой запечатлены депутаты в верхней одежде или в теплых свитерах.

9 января депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что в здании парламента нет отопления и воды.

13 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сотни многоквартирных домов в столице Украины остались без теплоснабжения после новых прилетов. По его словам, дефицит электроэнергии в городе стал еще больше, трудности наблюдаются, в том числе с питанием объектов критически важной инфраструктуры.

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Издание «Страна.ua» написало, что на территории Киевской области был зафиксирован прилет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Три города — Ирпень, Гостомель и Буча — оказались обесточены. Также перебои с электроснабжением зафиксировали в Киеве.

Ранее на Украине назвали текущую ситуацию в стране самой сложной за всю зиму.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27610873_rnd_7",
    "video_id": "record::8229e038-fed8-43c5-9e61-4f45468faaf9"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+