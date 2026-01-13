Верховная рада осталась без отопления

В помещениях Верховной рады Украины снова отсутствует отопление. Об этом сообщает Telegram-канал INSIDER UA.

Канал опубликовал фотографию одного из помещений украинского парламента, на которой запечатлены депутаты в верхней одежде или в теплых свитерах.

9 января депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что в здании парламента нет отопления и воды.

13 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сотни многоквартирных домов в столице Украины остались без теплоснабжения после новых прилетов. По его словам, дефицит электроэнергии в городе стал еще больше, трудности наблюдаются, в том числе с питанием объектов критически важной инфраструктуры.

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Издание «Страна.ua» написало, что на территории Киевской области был зафиксирован прилет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Три города — Ирпень, Гостомель и Буча — оказались обесточены. Также перебои с электроснабжением зафиксировали в Киеве.

Ранее на Украине назвали текущую ситуацию в стране самой сложной за всю зиму.