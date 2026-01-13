Главврач роддома в Новокузнецке отреагировал на свое отстранение

Главврач роддома в Новокузнецке заявил, что с пониманием отнесся к отстранению

Главврач новокузнецкого роддома Виталий Херасков заявил, что с пониманием отнесся к отстранению. Об этом сообщает RT.

«Ситуация неоднозначная. Делаю что могу и включился сразу, как только мне стало известно о данной ситуации», — заявил он.

По словам главврача, вирусную инфекцию, которая могла бы привести к трагедии, в больнице не подтвердили. Он рассказал, что на данный момент каждый случай смерти ребенка в учреждении разбирается отдельно.

Херасков добавил, что пока находится на работе. Пять младенцев, которые остались в больнице, поместили под интенсивное наблюдение.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники умерли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию.

При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роспотребнадзор отправил экспертов в Кузбасс после гибели младенцев в роддоме.