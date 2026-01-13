Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Главврач роддома в Новокузнецке отреагировал на свое отстранение

Главврач роддома в Новокузнецке заявил, что с пониманием отнесся к отстранению
Министерство здравоохранения РФ

Главврач новокузнецкого роддома Виталий Херасков заявил, что с пониманием отнесся к отстранению. Об этом сообщает RT.

«Ситуация неоднозначная. Делаю что могу и включился сразу, как только мне стало известно о данной ситуации», — заявил он.

По словам главврача, вирусную инфекцию, которая могла бы привести к трагедии, в больнице не подтвердили. Он рассказал, что на данный момент каждый случай смерти ребенка в учреждении разбирается отдельно.

Херасков добавил, что пока находится на работе. Пять младенцев, которые остались в больнице, поместили под интенсивное наблюдение.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники умерли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию.

При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роспотребнадзор отправил экспертов в Кузбасс после гибели младенцев в роддоме.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611077_rnd_1",
    "video_id": "record::714b2671-e548-4302-865b-66bd97d3b756"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+