Кадышева с сыном могут заработать за первый концерт в 2026 году больше 35 млн

Организаторы первого в 2026 году концерта Надежды Кадышевой и ее сына Григория могут заработать больше 35 млн рублей при солд-ауте. Об этом узнала «Газета.Ru», изучив сервисы по продаже билетов.

29 января солистка ансамбля «Золотое кольцо» выступит в Краснодаре с «Новогодним концертом». Зрителям обещают исполнение главных хитов Кадышевой «Плывет веночек», «Широка река», «Я не колдунья» и других. Концертная площадка вмещает 7,5 тысячи зрителей, включая сидячие места и на танцполе. Самые дорогие билеты за 9 тысяч рублей почти все раскуплены. Также практически не осталось и менее комфортных мест за 5,5–8,5 тысячи рублей. На данный момент полностью раскуплены дальние сектора по 2,5–3,5 тысячи рублей. Более свободные зоны на танцполе и фанзоне, там цены варьируются от 3,5 до 5 тысяч рублей.

На сайте Надежды Кадышевой указано, что в Краснодаре состоится первый концерт ансамбля в 2026 году, после чего коллектив уйдет на небольшой перерыв до марта. Следующее выступление запланировано в Иркутске.

Надежда Кадышева в 2025 году стала самой высокооплачиваемой артисткой России благодаря популярности у зумеров. Пользователи соцсетей использовали треки певицы в своих роликах, после чего запустили тренд на посещение ее концертов. Продюсер Виктор Дробыш заявлял, что Кадышева подняла гонорар до 50 млн рублей.

Ранее певец Илья Гуров заявил, что Шура может заменить Надежду Кадышеву.