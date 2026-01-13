В Эстонии продлили частичный запрет на полеты у границы с Россией

Postimees: Эстония продлила запрет на ночные полеты у границы с РФ до 12 апреля

Эстонская служба аэронавигации продлила запрет на ночные полеты около границы с Россией. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на решение ведомства.

«Запрет на использование неба над восточными районами Эстонии продлен до 12 апреля», — говорится в материале.

О введении ограничений на полеты в сентябре прошлого года сообщил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге. Чиновник отмечал, что авиаактивность снизится только частично, чтобы у «операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания».

Ограничения действуют ежедневно с 20:00 до 7:00 на высоте до 6 тыс. м. По данным телерадиокомпании ERR, ограничения связаны с «активностью российских войск и украинских дронов в Ленинградской области».

В ноябре Эстония планировала запустить новый радиолокационный комплекс на границе с Ленинградской областью. Валге отметил, что установка предназначена для обнаружения объектов на расстоянии до 550 км.

