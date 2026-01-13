Размер шрифта
Аэропорт Будапешта временно закрыт из-за мокрого снега и обледенения

Аэропорт Будапешта приостановил работу из-за мокрого снега и обледенения
Международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште временно закрыт в связи с рисками безопасности, вызванными мокрым снегом и обледенением. Об этом сообщается на официальном сайте авиагавани.

«Из-за погодных условий, аналогичных тем, что наблюдаются в ряде аэропортов Центральной Европы, было принято решение закрыть международный аэропорт имени Ференца Листа...» — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято из-за усилившегося риска для безопасности, связанного с мокрым снегом и обледенением. В настоящий момент авиагавань закрыта на прилет и вылет, при этом время возможного открытия не уточняется.

Там добавили, что утром 13 января у одного из самолетов авиакомпании Ethiopian Airlines соскользнула с твердой поверхности передняя стойка шасси. Самолет после инцидента вышел из строя.

В начале января в аэропорту Казани сильная метель, ветер с порывами до 20 м/с и ограниченная видимость до 100 метров привели к масштабным задержкам и отменам авиарейсов. Более трех десятков вылетов были задержаны, а прилеты отложены. Самолеты, направлявшиеся в Казань из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента, перенаправили на запасные аэродромы в Самаре, Уфе, Москве и Нижнем Новгороде.

Ранее финский аэропорт решили закрыть из-за отсутствия российских туристов.

