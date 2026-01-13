Размер шрифта
Мужчина с топором напал на полицейских при задержании

В Армавире мужчина с топором угрожал полицейским при задержании 
В Краснодарском крае задержан мужчина, который избил женщину в Краснодаре, а при задержании оказал сопротивление и угрожал сотрудникам правоохранительных органов топором. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратилась жительница Краснодара с заявлением о нанесении ей телесных повреждений. Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого, который скрылся на территории Армавира.

При попытке задержания мужчина оказал сопротивление и напал на правоохранителей с топором. Злоумышленника удалось задержать, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Башкирии задержали пьяную женщину, которая прокляла сотрудника полиции. Женщина призналась инспектору, что накануне употребляла самогон. Инспектор ДПС предложил ей пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако она отказалась и стала высказывать проклятия в адрес мужчины и его семьи.

Ранее в Астрахани пьяный мужчина ударил полицейского головой.
 
