Известный музыкальный продюсер урегулировал иск о сексуальном насилии

Музыкальный продюсер Антонио Рид, более известный как Эл Эй Рид, урегулировал иск о сексуальном насилии. Об этом сообщает The Guardian.

Рид пришел к мирному соглашению с Дрю Диксон, которая обвиняла его в сексуальном насилии и домогательствах. Адвокат продюсера Имран Х. Ансари заявил, что его сторона не признала свою вину. Подробности соглашения между Ридом и Диксон не раскрыты.

В 2023 году Диксон обвинила бывшего руководителя в разрушении ее карьеры после того, как она отвергла его ухаживания. Женщина утверждает, что продюсер целовал и касался ее без согласия, а также домогался в социальных сетях. Она заявила, что у нее начались проблемы с работой после ее отказа вступать с ним в интимную связь. Сам Рид опровергал эти слова.

Эл Эй Рид является одним из основателей лейбла LaFace Records, а также генеральным директором группы лейблов звукозаписи The Island Def Jam Music Group. Продюсер сотрудничал с такими звездами, как Сиара, Pink и Аврил Лавин, Ашер.

