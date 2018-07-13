В Кремле прокомментировали расследование «российского дела» в США

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва готова рассмотреть факты, подтверждающие вмешательство России в выборы в США, если у американской стороны они есть, передает РИА «Новости».

«Если у американцев есть какие-то факты (вмешательства в выборы), то мы их готовы рассматривать, об этом наш президент несколько раз говорил», — сказал Ушаков.

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По его словам, это можно делать, например, в рамках совместной рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договаривались на встрече в Гамбурге.

«Но пока что эта идея не получила реального воплощения», — отметил Ушаков.

13 июля в США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 разведчикам.

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Расследование о предполагаемом факте вмешательства России в выборы в США в 2016 году ведется офисом спецпрокурора Роберта Мюллера. Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы и сговор Москвы с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.