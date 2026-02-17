Размер шрифта
Американский сенатор прибыл в Киев и призвал передать Украине ракеты Tomahawk

Сенатор США Блюменталь призвал передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk
Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил о необходимости передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и предоставлять ВСУ больше военной помощи. Его слова с пресс-конференции в Киеве приводит «Европейская правда».

«Лично я считаю, что Владимир Путин не заинтересован в мире. Поэтому мы должны предоставлять военную помощь: ракеты Tomahawk, перехватчики для Patriot, больше F-16, производство дронов и целый спектр необходимого вооружения», – сказал Блюменталь.

Кроме того, парламентарий напомнил об американском законопроекте о санкциях против России. По его словам, его принятие создаст якобы «сокрушительное экономическое давление» и заставит Москву сесть за стол переговоров.

В декабре сенатор Линдси Грэм заявил, что США должны передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, если Россия не согласится на условия мирной сделки. Осенью газета Frankfurter Rundschau писала, что Киев в случае получения в свое распоряжение «Томагавков» может ударить ими по Москве.

Ранее Лавров заявил, что Украина хочет разместить контингент и ракеты НАТО в случае перемирия.
 
