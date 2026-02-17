Размер шрифта
В Краснодарском крае после атаки дронов начался пожар на НПЗ

Пожар произошел на Ильском НПЗ в Краснодарском крае после атаки беспилотников
TTstudio/Shutterstock/FOTODOM

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Ильский в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что огонь вспыхнул в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). К текущему моменту он распространился на площади около 700 квадратных метров.

«Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами», — отметили в оперштабе.

На место происшествия направили 72 сотрудника экстренных служб и 21 единицу техники. Кроме того, в тушении возгорания задействовали пожарный поезд.

Также в оперштабе рассказали, что в районе стадиона футбольного клуба «Краснодар» в одноименном городе были обнаружены фрагменты сбитого дрона. На место прибыли сотрудники оперативных и специальных служб, территория была оцеплена.

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — подчеркивается в заявлении.

Утром 17 февраля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над территорией страны сбили 151 украинский БПЛА. В частности, в Краснодарском крае перехватили и уничтожили 18 летательных аппаратов.

Ранее в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА пострадали два человека.
 
