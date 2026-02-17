Размер шрифта
Россияне стали чаще оставлять чаевые

Точка Банк: россияне оставляют безналичные чаевые в 61% заказов в ресторанах
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

После введения безналичных чаевых россияне оставляют вознаграждения в ресторанах онлайн в 61% заказов. Об этом говорится в исследовании сервиса «Клик» от «Точка Банка», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Средний размер безналичных чаевых составляет 6,8% от суммы счета. Анализ данных показывает устойчивую зависимость: с ростом суммы чека увеличивается как процент чаевых, так и доля заказов, в которых гости оставляют вознаграждение. Формирование новой привычки гостей связано не только с удобством безналичных расчетов, но и с поведенческими факторами. Заранее предложенные варианты процента чаевых и интуитивно-понятный интерфейс снижают психологический барьер при оплате. Если раньше все упиралось в наличие купюр, то теперь решение принимается в момент закрытия счета — одним нажатием.

«Если считать тех, кто приходит компанией из несколько человек, то 8 из 10 гостей выражают благодарность сотрудникам в денежной форме. Это говорит о том, что если нет необходимости использовать наличные чаевые, то они перестают быть спонтанным действием. После появления безналичных чаевых общий объем чаевых у работников ресторанов увеличивается в среднем на 81% по сравнению с периодом, когда они получали чаевые только наличными», — отметил лидер развития сервиса Евгений Николаев.

По его словам, внедрение системы чаевых через QR-код напрямую повышает доход официантов и делает его более прогнозируемым, создавая дополнительную мотивацию для работы, и инструментом удержания сотрудников. Кроме того, растет скорость обслуживания столов и внимание к гостям, добавил Николаев.

По данным Банка России, объем безналичных операций в третьем квартале 2025 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем с июля по сентябрь проходило около 243 млн таких платежей в день – это более 2800 операций в секунду.

Ранее отказ оставлять чаевые назвали раздражающей привычкой.
 
