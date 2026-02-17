В России подешевело сливочное масло

Экономист Абрамов: сливочное масло в России подешевело более чем на 2% за неделю

Сливочное масло в российских магазинах подешевело на 2,2% за неделю с 7 по 14 февраля, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Значение Индекса Мишек за неделю выросло на 1,1% по сравнению с его снижением на 1,8% неделю назад. За неделю подешевело сливочное масло «Домик в деревне» (-2,2%). Выросли цены на морковь (+9,1%), яйца куриные «Окские» категории С1 (+4,8%) и на растительное масло «Олейна» (+2,9%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек снизилось на 4,4% по сравнению с его снижением на 1,8% неделю назад», — отметил Абрамов.

«Газета.Ru»

За год подорожали подсолнечное масло (+12,9%), яйца «Окские» категории С1 (+8,3%), детский мармелад «Fruit-Tella» (+6,2%), куриные тушки «Каждый день» (+5,6%), белый хлеб (+4,8%).

За год подешевели морковь (-25,0%), черный чай «Акбар» (-19,5%), бананы (-18,8%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-16,7%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-7,6%), сельдь «Матиас» (-7,0%), апельсиновый сок J7 (- 3,3%) и сливочное «Домик в деревне» 72,5% жирности (-1,8%). Цены на конфеты «Мишка косолапый» за год не изменились.

«Газета.Ru»

По данным ЦБ на 9 февраля, годовая инфляция в РФ составила 6,3%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевел один вид сыра.