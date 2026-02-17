Посол России назвал Канаду бумажным белым медведем

Посол Степанов: Канада не несет для России значимой угрозы в Арктике

Канада не несет для России хоть какой-то значимой угрозы ни в Арктике, ни в мире в целом, потому что является подобием «белого бумажного медведя». Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Канада для России не несет сколь-нибудь значимой угрозы ни в Арктике, ни вообще. У канадцев нет внятной, обеспеченной финансами стратегии силового проецирования в мире и в высоких широтах», — указал он.

Посол подчеркнул, что у Канады нет достаточных людских, технических, инфраструктурных ресурсов, а «свою линию они выстраивают реактивно и спорадически».

По мнению Степанова, отдельно Оттава не несет никакой угрозы для России, поскольку является всего лишь частью военного механизма США.

До этого Степанов заявлял, что возможная конфискация властями Канады дипломатической собственности Российской Федерации будет означать разрыв отношений между странами. По его словам, некоторые местные радикальные общественные деятели при крайне недружественном отношении к России канадского правительства призывают именно к таким действиям.

