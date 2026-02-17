Эстония готовится к конфискации российских активов

Власти Эстонии готовятся конфисковать частные российские активы. Об этом газете «Известия» заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Он пояснил, что Таллин заморозил частные российские активы. Сейчас Эстония вместе с Украиной разрабатывает механизм по использованию замороженных российских активов на нужды Киева. Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а РФ откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм будут использованы замороженные российские активы.

При этом Цахкна не исключил возможности полной конфискации имущества российских частных лиц.

16 января сообщалось, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD хочет взыскать с РФ долг по облигациям Российской империи на сумму $225,8 млрд. В фонде заявляют, что задолженность может быть погашена за счет заблокированных на Западе активов РФ, и отмечают, что в этом случае это не будет являться конфискацией.

Ранее Набиуллина сделала заявление об ответных мерах на конфискацию активов РФ.