Японские фигуристы побили рекорд россиян в произвольной программе на Олимпиаде

Миура и Кихара установили на Олимпиаде новый рекорд в произвольной программе
Global Look Press

Фигуристы из Японии Рику Миура и Рюити Кихара установили мировой рекорд по набранным баллам в произвольной программе в парном катании на зимней Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Японская пара по итогам произвольного проката набрала 158,13 балла, тем самым побив прежний рекорд в 157,46 баллов, с 2022 года принадлежавший россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Миура и Кихара дважды становились вице-чемпионами Олимпийских игр в командных соревнованиях, они являются двукратными победителями и двукратными серебряными призерами чемпионатов мира.

16 февраля стало известно, что бывшие российские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебряные медали и принесли Грузии первую в истории страны награду зимних Олимпийских игр.

За день до этого бывший российский фигурист Никита Володин, который выступает в паре с Минервой Фабьенне Хазе за сборную Германии, занял на Олимпиаде первое место.

Ранее Плющенко отреагировал на шестое место Гуменника на Олимпиаде.
 
