Расписание россиян на Олимпиаде-2026 в Милане 17 февраля

Россиянка Петросян выступит 17 февраля на Олимпиаде в фигурном катании
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян 17 февраля представит короткую программу на Олимиаде.

Соревнования в женском фигурном катании начнутся в 21.00. Петросян выйдет на лед в первой разминке под вторым номером.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.

Ранее Петросян одной фразой оценила первую тренировку на Олимпиаде
 
