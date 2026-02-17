В поселке на Кубани из-за обломков беспилотников пострадали двое человек

В Краснодарском крае два человека пострадали в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

«Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в пос. Ильском Северского района пострадали два человека», — говорится в сообщении.

Там отметили, что сотрудники скорой помощи оперативно госпитализировали пострадавших — им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате падения фрагментов беспилотников в регионе повреждены четыре частных дома. В двух из них начался пожар, там работают пожарные.

До этого оперштаб Краснодарского края сообщал о том, что под Новороссийском фрагменты сбитых дронов нашли в окрестностях населенных пунктов Верхнебаканский, Глебовское, а также в районе СНТ «Урожай». Кроме того, обломки были обнаружены в поселке Ильский Северского района и в Славянском районе.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 до 00:00 мск силы ПВО сбили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Краснодарским краем, 15 — над акваторией Черного моря, шесть — над Крымом, по два — над Белгородской и Воронежской областями, один — над Адыгеей.

Ранее мэр Севастополя Развожаев рассказал об атаке ВСУ на город.