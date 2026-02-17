Размер шрифта
Заключенному камчатцу добавили к сроку еще 9 лет за экстремизм в колонии

Прокуратура: на Камчатке осудили организатора экстремистского сообщества

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил 25-летнего осужденного местного жителя еще к 9 годам лишения свободы за организацию и участие в деятельности экстремистской структуры, а также за ее финансирование. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Как установил суд, осужденный отбывал наказание в ИК-5. В период с сентября 2020 года по март 2024 года он поддерживал запрещенное в РФ движение АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Он распространял криминальную идеологию, пропагандировал насилие и отрицал общепринятые моральные нормы. В дальнейшем фигурант возглавил созданную ячейку и координировал ее деятельность.

Кроме того, мужчина занимался сбором, распределением и учетом собранных денег, которые использовал в незаконной деятельности.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запрещено в течение 5 лет заниматься деятельностью, связанной с участием и руководством общественными объединениями, и назначено ограничение свободы сроком на 2 года. Также в доход государства конфисковали 4,3 млн рублей.

Ранее в Крыму осудили человека на 18 лет за госизмену и передачу Украине данных о военных объектах.
 
