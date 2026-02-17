Профессор Петро: ЕС объявит победой Украины спасение того, что от нее сохранится

Европейский союз объявит победой Украины спасение того, что от нее останется по итогам конфликта с Россией. Такую точку зрения высказал профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

Профессор заметил, что риторика в отношении конфликта на Украине поменялась, и Евросоюз больше не говорит о победе Киева. Речь идет о прекращении огня, «которое сохранит то, что осталось от Украины», теперь это определяется как победа, указал эксперт. Запад больше не воспринимает как победу «вытеснение» России, что является «огромным поражением» для ЕС, констатировал он.

По словам Петро, сегодня стратегия Евросоюза сводится к «отсутствию стратегии», у политического объединения нет мирного плана.

«Все перекладывается на Украину — якобы чтобы следовать ее указаниям. Но такая стратегия жизнеспособна, пока требуется только финансирование. <…> А выделенная на два года сумма — 90 миллиардов евро — на четверть меньше того, что, по оценкам Украины, необходимо для поддержания основных функций государства и продолжения конфликта на минимальном уровне», — заявил профессор.

До этого член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил об угрозе потери государственности Украины в случае продолжения конфликта с Россией.

Ранее Зеленский оценил вероятность завершения конфликта с Россией к лету.