Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Фото

«Звездный десант» и брак с Чарли Шином: актрисе Дениз Ричардс — 55

«Я хотела быть Пэрис». Пэрис Хилтон — 45
«КамАЗу» — 50 лет
«Солнце нации». 85 лет назад родился Ким Чен Ир
Бразильский карнавал и падение Малинина: 18 главных фото недели

Дениз Ричардс родилась в американском городе Даунерс-Гроув в семье владелицы кофейни Джони Ли и телефонного инженера Ирва Ричардса. Детство Ричардс прошло в пригородах Чикаго, а в 15 лет она вместе с семьей переехала в город Оушенсайд в Калифорнии. После окончания школы Ричардс занялась модельной карьерой и перебралась в Лос-Анджелес, где вскоре начала получать роли в телесериалах и кино.

Широкую известность Ричардс получила в конце 1990-х. Она сыграла пилота Кармен Ибанес в фантастическом боевике Пола Верховена «Звездный десант» (1997), затем снялась в триллере «Дикость» (1998). Окончательно закрепила за собой статус звезды роль девушки Джеймса Бонда в фильме «И целого мира мало» (1999).

В 2001 году на съемках сериала «Спин Сити» актриса познакомилась с Чарли Шином. В 2002-м они поженились, через два года у пары родилась дочь Сэми. На момент подачи на развод Ричардс была беременна второй дочерью, Лолой. После ее рождения супруги ненадолго попытались восстановить отношения, однако вскоре окончательно расстались.

В 2025 году ролики с отрывками из фильмов с участием Дениз Ричардс, в частности «Звездным десантом», стали вирусными в соцсети TikTok, вызвав новую волну интереса к ее творчеству.

«Меня это очень трогает. Я чувствую себя очень польщенной, что новые поколения открывают для себя фильмы, в которых я снималась. Из-за этого я начала участвовать в фестивале ComicCon, и мне очень нравится туда ходить. Видя, как молодые люди открывают для себя это, я чувствую себя очень счастливой и благодарной», — сказала актриса в интервью Paper Mag.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!