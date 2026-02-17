Высокая активность в соцсетях, особенно с фокусом на селфи, может указывать на тревожность

Высокая активность в соцсетях, особенно с фокусом на селфи, нередко сопровождается повышенной тревожностью, склонностью к сравнениям и даже депрессивными симптомами, рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Исследования показывают, что для значительной части подростков и молодых взрослых количество лайков действительно связано с ощущением собственной значимости. Чем больше «сердечек» под фото, тем выше уровень уверенности в себе. Это особенно актуально в период, когда личность только формируется и социальное одобрение играет ключевую роль. По данным исследований, более 60% молодых людей в возрасте 18–25 лет связывают количество лайков со своей самооценкой.

«Однако со временем может возникнуть зависимость от внешнего подтверждения. Человек начинает ценить себя не «сам по себе», а через призму цифровой реакции окружающих. Высокая активность в соцсетях, особенно с фокусом на селфи, нередко сопровождается повышенной тревожностью, склонностью к сравнениям и даже депрессивными симптомами. Особенно если публикации не получают ожидаемой реакции. Опрос показал, что 37,5% молодых людей при низкой оценке своих постов испытывают чувство разочарования и собственной несостоятельности. Отсутствие лайков или негативные комментарии могут восприниматься как личный провал. Это запускает механизм сомнений: «Я хуже, чем другие», «я неинтересен», «со мной что-то не так», — объяснила специалист.

Кроме того, некоторые специалисты рассматривают селфи как признак нарциссизма. В некоторых случаях пользователи соцсетей, когда делают множество селфи, начинают «разбирать» свою внешность на детали, искать несовершенства.

«Сравнение с другими пользователями, чьи фотографии часто обработаны и отобраны, усиливает давление. Однако существует и другая сторона — конструктивная. Некоторые данные показывают, что если селфи используется как инструмент самонаблюдения, это может способствовать самопринятию. Фотографии становятся своего рода личным дневником, отражающим не только внешность, но и внутреннее состояние, моменты радости, усталости, перемен. Такой подход снижает зависимость от внешнего мнения и укрепляет контакт с собой настоящим. То же касается и публикации «неидеальных» фото», — заметила психотерапевт.

Ранее стало известно, как уровень образования влияет на здоровье и продолжительность жизни.