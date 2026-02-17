«Ускорим Telegram»: мошенники наживаются на замедлении мессенджера

На фоне замедления работы Telegram мошенники вновь начали распространять предложения «ускорить приложение», «снять ограничения» или «обойти блокировку». Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, злоумышленники предпочитают не изобретать новые схемы, а адаптируют уже проверенные сценарии под актуальную повестку. Как только появляются новые ограничения или защитные механизмы, мошенники быстро меняют легенду и используют прежние инструменты — от фишинга до вредоносного программного обеспечения.

Пожарская отметила, что разработка новых схем требует ресурсов, поэтому аферисты стараются минимизировать издержки. В результате в оборот снова возвращаются предложения установить «специальные программы» для ускорения замедленных сервисов, восстановления доступа к приложениям или повышения скорости мобильного интернета. Такие ссылки могут вести на фишинговые страницы или автоматически запускать загрузку вредоносных файлов.

Распространяются они через мессенджеры, электронную почту, комментарии под новостями, форумы и ботов. По словам эксперта, в периоды замедления сервисов пользователи также получали СМС со ссылками, а объявления размещались в «статусах» и «сторисах» взломанных или купленных аккаунтов.

После установки вредоносное ПО способно получить доступ к переписке, банковским приложениям и кодам подтверждения. В некоторых случаях жертве предлагают ввести данные банковской карты якобы для «активации сервиса». Это, по словам Пожарской, приводит к краже персональных данных, списанию средств, слежке или использованию карт и аккаунтов в дропперских схемах.

Ранее россиян предупредили об опасных VPN-сервисах, появившихся из-за ограничений работы Telegram.