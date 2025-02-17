17 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

17 февраля в России чествуют студенческие отряды, кадетов и военных специалистов службы горючего. За рубежом отмечают День независимости Косово, День президентов в США и Европейский день кота. Кроме того, 17 февраля — отличный повод для спонтанных добрых дел. Какие еще даты и праздники отмечают сегодня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 февраля

День российских студенческих отрядов

Этот праздник появился сравнительно недавно — в 2015 году, но его корни уходят в советское прошлое. Студенческие отряды образовались еще в 1959 году, когда более 300 студентов-добровольцев из МГУ имени М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились на целину в Казахстан, чтобы не только помочь стране, но и заработать. Сегодня движение студотрядов объединяет десятки тысяч студентов по всей России, позволяя молодежи получать опыт работы, путешествовать и участвовать в масштабных проектах. В этот день все, кто когда-либо был частью этой организации, надевают фирменную бойцовку.

День кадета в России

Этот праздник связан с созданием в 1732 году первого кадетского корпуса по указу императрицы Анны Иоанновны. Кадетские корпуса с тех пор стали неотъемлемой частью системы образования, воспитывая будущих военных, государственных деятелей и лидеров. Сегодня в России работают десятки кадетских школ и корпусов, продолжая славные традиции предков.

День службы горючего Вооруженных сил России

Праздник установили в 2001 году. 17 февраля 1936 года по приказу Народного комиссариата обороны образовали Управление снабжения горючим Красной армии, а в военных округах создали соответствующие отделы. Именно от бесперебойного снабжения топливом зависит работа боевой техники, авиации и флота.

День спонтанного проявления доброты

Этот праздник придумали в США в 1995 году. Он быстро распространился по миру и стал международным. Его главная идея проста: совершать добрые поступки безвозмездно, без расчета на благодарность. Можно помочь незнакомцу, сделать подарок другу или просто пожелать хорошего дня коллеге — тогда мир станет чуточку светлее.

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Какие праздники отмечаются 17 февраля в других странах

День независимости в Косово. 17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость от Сербии, что стало кульминацией многолетнего конфликта, однако не положило конец спорам о статусе края. Сегодня примерно половина стран — членов ООН признают Косово независимым государством. Единодушия в этом вопросе нет даже внутри таких объединениях как Евросоюз и НАТО. Категорически против отделения выступает Сербия, в этом ее поддерживает Россия. Тем не менее, 17 февраля ежегодно отмечается в Косово как День независимости и сопровождается различными торжественными мероприятиями.

День наследия в Канаде. В третий понедельник февраля в Канаде отмечается День наследия. В 2025 году он выпадает на 17 февраля. Этот праздник посвящен сохранению культурного наследия страны. В разных провинциях Канады проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности об истории и традициях государства.

День президентов в США. В США в третий понедельник февраля празднуют День президентов. Первоначально он был приурочен ко дню рождения Джорджа Вашингтона, но со временем жители страны начали чествовать всех президентов в этот день.

Европейский день кота. Праздник для любителей кошек официально закреплен в европейском календаре и отмечается 17 февраля. Традиция зародилась в Италии в 1990 году. Тогда журналистка Клаудиа Ангелетти предложила читателям журнала Tuttogatto выбрать дату для Дня кота. Со временем праздник стал общеевропейским, в него принято баловать своих питомцев особыми угощениями и проводить с ними больше времени.

Церковные праздники 17 февраля

Попразднство Сретения Господня

У православных христиан продолжается попразднство Сретения Господня. Само Сретение отмечалось 15 февраля — это один из двенадцати великих церковных праздников, установленный в честь принесения Богородицей младенца Иисуса в Иерусалимский храм на сороковой день после его рождения. Слово «Сретение» означает «встреча» и символизирует встречу человечества с Богом.

Сретение Господне в 2025 году: дата, история и традиции праздника В середине февраля православные христиане отмечают один из главных праздников церковного календаря... 10 февраля 19:12

17 февраля православная церковь чтит память нескольких святых:

Преподобного Исидора Пелусиотского — египетского монаха, жившего в V веке. Он был известен как выдающийся богослов и аскет, посвятивший свою жизнь изучению Писания и духовному наставничеству. Исидор оставил после себя множество писем, в которых давал советы по христианской жизни и учил праведности.

Благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского — великого князя Владимирского и основателя Нижнего Новгорода. Он сыграл важную роль в укреплении северо-восточной Руси, но погиб в 1238 году в битве с монголами на реке Сити. Церковь чтит его как святого за благочестивую жизнь и верность православной вере.

Преподобного Кирилла Новоезерского — основателя Новоезерского монастыря на берегу Нового озера в XVI веке. Он запомнился глубокой духовной мудростью, самоотверженным подвижничеством и неустанным молитвенным трудом. Кирилл жил в строгом уединении, а его монастырь со временем стал важным центром православной духовности.

Преподобного Николая исповедника, игумена Студийского — византийский монах, ставший игуменом Студийского монастыря (одного из самых значимых в средневековом Константинополе). Будучи сторонником иконопочитания, он пережил преследование иконоборцев, аресты и пытки.

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 17 февраля

Никола Студеный

День памяти Николая исповедника в народе отмечался как Никола Студеный. Этот день считался особенно морозным, и по нему судили о грядущей погоде. В ходу была поговорка: «На Студеного Николу снега навалит гору». Также в народе считалось, что у лесных животных в этот день начинается брачный период, поэтому 17 февраля также иногда называли Волчьим сватом.

Приметы

Если в этот день много инея — к солнечной и теплой весне.

Если вьюга — зима задержится надолго.

Ясное небо — к урожаю.

Какие исторические события произошли 17 февраля

1600 год — сожжение Джордано Бруно, философа и астронома, в Риме за его убеждения о бесконечности Вселенной.

1852 год — открытие Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге — первого в России публичного музея.

1864 год — первое успешное боевое применение подводной лодки «Ханли» во время Гражданской войны в США.

1880 год — в Санкт-Петербурге произошел взрыв в Зимнем дворце, организованный членом «Народной воли» Степаном Халтуриным. Это было пятое покушение на императора Александра II, однако он не пострадал.

1947 год — радиостанция «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) начала свое вещание на Советский Союз, предоставляя альтернативную информацию для советских граждан.

1982 год — на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли.

1993 год — постановлением правительства России учредили Российское акционерное общество «Газпром».

Дни рождения и юбилеи 17 февраля

1859 год — родился Николай Гамалея, врач, микробиолог и эпидемиолог, имя которого сегодня носит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии.

1870 — родился Георгий Гапон (поп Гапон), лишенный сана священник и политический деятель, организатор забастовки и массового шествия рабочих к царю с петицией — событий, оставшихся в истории как Кровавое воскресенье.

1901 год — родилась Агния Барто, советская писательница, известная своими стихами для детей, киносценарист и радиоведущая.

Кто отмечает день рождения

62 год исполняется Майклу Джордану, легендарному баскетболисту, который шесть раз становился чемпионом НБА.

60 лет — Майклу Бэю, режиссеру зрелищных боевиков, в числе которых «Трансформеры» и «Плохие парни».

44 года — Джозефу Гордону-Левитту, актеру и режиссеру, известному по ролям в культовых фильмах («Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды»).

44 года — Пэрис Хилтон, актрисе, певице и одной из самых известных светских персон мира.

34 года — Эду Ширану, певцу и композитору, завоевавшему мировую популярность своими лирическими хитами.