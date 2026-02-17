Участие Владимира Мединского в переговорах по Украине демонстрирует решительность и конструктивный подход Москвы. Такое мнение высказал экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По оценке Риттера, Мединский – «интересная личность». Он является «серьезным игроком», и это значит, что Москва переходит к деталям сделки, подчеркнул эксперт. Риттер также предположил, что включение Мединского в делегацию стало «силовым маневром» со стороны России.

«Соединенные Штаты постоянно твердят, что хотят сделки. Вот Россия наконец-то привлекла тех, кто может заключить сделку. Это те, кто умеет заключать сделки, и теперь давление перейдет на Украину, потому что Зеленский ясно дал понять, что не собирается принимать ни один из пунктов сделки, которые сейчас обсуждаются», — порассуждал экс-разведчик.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным. Об этом же заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

