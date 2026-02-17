Размер шрифта
В Польше спрогнозировали рост преступности после завершения конфликта на Украине

Полиция Польши ожидает роста преступности после окончания конфликта на Украине
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Польше ожидают рост преступности после завершения конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Wyborcza заявил главный комиссар полиции Польши генерал Марек Боронь.

По его словам, уже сейчас отмечается рост активности преступных групп на территории страны, которые «готовятся» к окончанию конфликта. Когда боевые действия завершатся, в Польше окажутся многие бывшие солдаты, а также современное оружие, в котором заинтересованы криминальные круги.

Кроме того, польские правоохранители координируют с Киевом работу по борьбе с наркотрафиком, отметил Боронь. В настоящее время Польша и Украина ведут активную работу по ликвидации наркобизнесов на своих территориях.

До этого депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила о необходимости запретить въезд украинцам на территорию страны, опасаясь угрозы безопасности. Она отметила, что, по данным Национального банка Украины, 400 тыс. украинцев должны покинуть свою страну в 2026 и 2027 годах.

Ранее в Польше приняли закон о декриминализации наемников на Украине.
 
