Политика

Арест экс-главы минэнерго Украины назвали последним эпизодом коррупционного дела

FT: арест Галущенко стал последним эпизодом скандала, потрясшего офис Зеленского
Global Look Press

Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко стал последним эпизодом коррупционного скандала, серьезно потрясшего кабинет главы государства Владимира Зеленского. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

По словам журналистов, данный скандал вызвал беспокойство среди зарубежных партнеров Киева. Причина заключается в том, что Украина добивается ускоренного принятия в Европейский союз (ЕС) и продолжает просить у союзников миллиарды долларов в качестве финансовой и военной помощи.

Авторы материала отметили, что Галущенко взяли под стражу после обысков в его доме и офисе. Они были проведены в конце 2025 года в рамках операции «Мидас» — расследования, инициированного Национальным антикоррупционным бюро Украины.

«Эта схема вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из серьезнейших политических угроз для администрации Зеленского, пришедшей к власти с исторически крупным мандатом и обещанием искоренить коррупцию», — говорится в статье.

Бывшего министра энергетики Украины задержали в ночь на 15 февраля. Галущенко сняли с поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

16 февраля экс-министру предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации в рамках дела Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Следователи считают, что Галущенко помог группе Миндича вывести для последующего отмывания $112 млн компании «Энергоатом». За это экс-министр получил порядка $12 млн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ раскрыли последствия задержания Галущенко.
 
