На Западе оценили антироссийские высказывания «дурочки» Каллас

Аналитик Саламоне: Каллас тянет Европу в пропасть антироссийской риторикой
Оторванные от реальности антироссийские высказывания главы евродипломатии Каи Каллас тянут Европу в пропасть. Такое мнение высказал итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в своем Telegram-канале.

«Из-за этой дурочки Каи Каллас мы услышали, что Россия «потерпела неудачу и больше не является великой державой». <…> Весь мир говорит обратное, включая ее хозяев из Белого дома», — написал Саламоне.

Аналитик указал, что в словах Каллас прослеживаются противоречия, что свидетельствует о низком уровне интеллекта и недальновидности курса европейских лидеров. Он также задался вопросом, как Россия может представлять угрозу, если, по словам главы евродипломатии, «разваливается и является побежденной страной».

«Эти идиоты — живая противоречивость в виде человеческого существа. Они втянули нас в пропасть, которая становится все более темной и глубокой», — написал эксперт.

До этого Кае Каллас присудили премию за «худший покерфейс». Подобное звание ей дала газета Politico по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

По информации издания, Каллас была удостоена премии за «худший покерфейс» за то, что не смогла скрыть скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майка Уолтца на конференции в Мюнхене.

Ранее в Совфеде иронично отреагировали на общение Рютте с украинским псом Патроном.
 
