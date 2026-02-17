Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Севастополе отразили одну из самых продолжительных атак

Развожаев: ПВО за ночь сбила 24 дрона над Севастополем
Yasemin Yurtman Candemir/Shutterstock/FOTODOM

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь более 24 БПЛА над Севастополем — это одна из самых продолжительных атак на регион за последнее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, в результате атаки, предварительно, пострадал один ребенок. Кроме того, по информации спасательной службы, в результате атаки БПЛА выбиты окна в частных и в трех многоквартирных домах, повреждено большое количество автомобилей, в СНТ «Прогресс» повреждены газовые трубы.

В Минобороны России ранее сообщили, что за ночь над российскими регионами было уничтожено более 150 украинских дронов. Над акваториями Черного и Азовского морей ликвидировали 50 и 29 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) соответственно. Единичную цель нейтрализовали в Курской области. Еще четыре БПЛА сбили в Брянской области, 11 — в Калужской области, 18 — в Краснодарском крае. В Крыму отразили атаку 38 беспилотников.

Код:

Ранее в поселке на Кубани из-за обломков беспилотников пострадали два человека.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!