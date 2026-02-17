В Севастополе отразили одну из самых продолжительных атак

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь более 24 БПЛА над Севастополем — это одна из самых продолжительных атак на регион за последнее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, в результате атаки, предварительно, пострадал один ребенок. Кроме того, по информации спасательной службы, в результате атаки БПЛА выбиты окна в частных и в трех многоквартирных домах, повреждено большое количество автомобилей, в СНТ «Прогресс» повреждены газовые трубы.

В Минобороны России ранее сообщили, что за ночь над российскими регионами было уничтожено более 150 украинских дронов. Над акваториями Черного и Азовского морей ликвидировали 50 и 29 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) соответственно. Единичную цель нейтрализовали в Курской области. Еще четыре БПЛА сбили в Брянской области, 11 — в Калужской области, 18 — в Краснодарском крае. В Крыму отразили атаку 38 беспилотников.



Ранее в поселке на Кубани из-за обломков беспилотников пострадали два человека.