Фрагменты беспилотника обнаружили в районе стадиона академии «Краснодара»

В районе стадиона академии футбольного клуба «Красондар» обнаружены фрагменты беспилотника, сообщает оперативный штаб региона.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Пострадавших и повреждения инфраструктуры нет.

Более 150 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над территорией России в ночь на 17 февраля. Над акваториями Черного и Азовского морей ликвидировали 50 и 29 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) соответственно. Единичную цель нейтрализовали в Курской области. Еще четыре БПЛА сбили в Брянской области, 11 — в Калужской области, 18 — в Краснодарском крае. В Крыму отразили атаку 38 беспилотников.

