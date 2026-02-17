Названы российские регионы, где задержатся 40-градусные морозы

Синоптик Шувалов: в Якутии, Магадане и на Чукотке сохранятся морозы до −45°C

Самые суровые холода в ближайшие дни сохранятся на северо-востоке Якутии, в континентальных районах Магаданской области и на Чукотке. Об этом сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в центральной части страны погодная ситуация иная. В Москву, Тулу и Рязань уже пришел снег. Во вторник и среду в центре России ожидаются морозы, а в четверг вновь усилятся снегопады. Пик осадков в центре придется на четверг и пятницу.

Сильные холода уже отмечались и на северо-западе — в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Однако в четверг туда подойдет южный циклон, после чего морозы ослабнут и начнется снег.

На севере и северо-западе — в Карелии, Вологодской области и на юге Архангельской области — ожидается умеренный и слабый снег. Чем севернее регион, тем менее интенсивными будут осадки.

При этом наиболее низкие температуры сохраняются на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке. По словам синоптика, именно там в ближайшее время продолжатся морозы до −45°C.

Ранее в Москве прошли сильные снегопады, а синоптик предупредил о новых осадках и морозах до −15°C.