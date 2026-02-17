Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Названы российские регионы, где задержатся 40-градусные морозы

Синоптик Шувалов: в Якутии, Магадане и на Чукотке сохранятся морозы до −45°C
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Самые суровые холода в ближайшие дни сохранятся на северо-востоке Якутии, в континентальных районах Магаданской области и на Чукотке. Об этом сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в центральной части страны погодная ситуация иная. В Москву, Тулу и Рязань уже пришел снег. Во вторник и среду в центре России ожидаются морозы, а в четверг вновь усилятся снегопады. Пик осадков в центре придется на четверг и пятницу.

Сильные холода уже отмечались и на северо-западе — в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Однако в четверг туда подойдет южный циклон, после чего морозы ослабнут и начнется снег.

На севере и северо-западе — в Карелии, Вологодской области и на юге Архангельской области — ожидается умеренный и слабый снег. Чем севернее регион, тем менее интенсивными будут осадки.

При этом наиболее низкие температуры сохраняются на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке. По словам синоптика, именно там в ближайшее время продолжатся морозы до −45°C.

Ранее в Москве прошли сильные снегопады, а синоптик предупредил о новых осадках и морозах до −15°C.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!