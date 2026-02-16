Обложили со всех сторон: комиком Сабуровым недовольны в России, на Украине и в Казахстане

17 февраля Комитет национальной безопасности Казахстана начал в отношении комика Нурлана Сабурову проверку по обвинению в наемничестве. Это случилось после того, как местный активист направил заявление в Генпрокуратуру республики с просьбой изучить видео, на котором Сабуров рассказывает о помощи российским военным. В соцсетях публиковали сомнения в подлинности ролика, однако СМИ сообщили, что юморист действительно передал мотоциклы бойцам «Легиона Вагнер Истра» по личной инициативе. В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, а 16 февраля стало известно о внесении его данных в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец».

Известный казахстанский комик Нурлан Сабуров передал мотоциклы подразделению «Легион Вагнер Истра» по личной инициативе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание «Подъем». В публикации отмечается, что летом 2025 года Сабуров обратился к одному из командиров подразделения Александру Кузнецову (Ратибору) с предложением о передаче 10 питбайков бойцам «Легион Вагнер Истра».

«Передача состоялась на территории округа Истра, транспорт был получен сотрудниками муниципалитета и передан в подразделение к Ратибору», — сообщает «Подъем».

Кадр из видео/Telegram-канал «Подъём»

После передачи мотоциклов находящиеся в зоне специальной военной операции бойцы записали видео с подтверждением получения техники.

«Выражаем благодарность Нурлану Сабурову за предоставленные мотоциклы эндуро, которые помогут нашим бойцам выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Для нас очень важно, что тыл и фронт действуют в одной упряжке. Джамбо, брат! Победа будет за нами!» — отмечали они.

Проверка в Казахстане

17 февраля стало известно, что Комитет национальной безопасности Казахстана начал в отношении Нурлана Сабурова проверочные мероприятия. Деятельность комика будут изучать «на предмет возможных нарушений уголовного законодательства, включая статью 170 Уголовного кодекса — «Наемничество», сообщило издание Tengrynews.

В публикации поясняется, что под наемничеством в Казахстане понимают вербовку, обучение, финансирование или использование людей в войне, вооруженных действиях или попытках свергнуть власть и нарушить территориальную целостность страны. Проверка началась после того, как местный активист Марат Турымбетов направил заявление в Генпрокуратуру республики с просьбой изучить видео, на котором Сабуров рассказывает о помощи российским военным.

«Друзья, пока вы все тут спорите о подлинности видео с Сабуровым и его помощи и поддержки СВО, мною было инициировано заявление в Генеральную прокуратуру РК с целью проверки и привлечения к ответственности данного индивидуума, гражданина Казахстана.

Думаю, что компетентные органы разберутся. И, в случае если это ложный донос, я готов нести ответственность по закону РК», — написал Турымбетов.

Мнения о правомерности квалификации передачи техники бойцам СВО как «наемничество» высказываются разные. Так, казахстанский юрист Бауыржан Онгаров на своей странице в соцсетях писал, что «состав преступления Нурлана доказан на 100%» и «правоохранительные органы просто обязаны возбудить уголовное дело по данному факту».

Юрист, доцент РАНХиГС и ГУАП Сергей Андрейцо в беседе с «Лентой.ру» отмечал, что с юридической точки зрения под наемничеством обычно понимается непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных формирований. По его оценке, в случае с комиком подобные признаки отсутствуют, поэтому инициатива о проверке может не получить развития.

Преследования со стороны Украины

На фоне сообщений о помощи, которую Сабуров оказывал российским бойцам в зоне СВО, на Украине против него собираются возбудить уголовное дело.

«Служба безопасности Украины внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование по моему заявлению о совершении уголовного преступления гражданином Республики Казахстан, одновременно являющимся манкуртом, дьяволом и подонком — Нурланом Сабуровым», — заявил украинский адвокат Евгений Пронин.

Пронин заявил, что 196 стран Интерпола теперь якобы должны внести Сабурова в свои базы для дальнейшего задержания и передачи на Украину для отбывания наказания.

Позже стало известно, что украинский экстремистский ресурс «Миротворец» внес имя казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова в свою базу. Согласно опубликованной информации, ему вменяют посягательство на суверенитет Украины и финансирование Вооруженных сил России.

Запрет въезда в Россию

В конце января Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. О введенных ограничениях он узнал 6 февраля, когда прилетел в Москву из Дубая. Официальных сообщений о причинах запрета до сих пор не сообщалось. В СМИ публиковались различные версии. Среди них — критика спецоперации на Украине и незаконный вывод средств из России. Сообщалось, что юморист мог нарушить нормы миграционного законодательства РФ. Источник РИА Новости сообщил, что решение приняли «в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

В тот же день Сабуров вылетел в Алма-Ату.