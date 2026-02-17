Размер шрифта
Армия

В России за ночь сбили более 150 украинских дронов

Минобороны России сообщило об уничтожении 151 дрона ВСУ за ночь
Евгений Биятов/РИА Новости

Более 150 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над территорией России в ночь на 17 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в заявлении.

Над акваториями Черного и Азовского морей ликвидировали 50 и 29 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) соответственно. Единичную цель нейтрализовали в Курской области. Еще четыре БПЛА сбили в Брянской области, 11 — в Калужской области, 18 — в Краснодарском крае. В Крыму отразили атаку 38 беспилотников.

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, дежурные средства ПВО ночью перехватили 24 украинских дрона над городом. Обломки летательных аппаратов упали по нескольким адресам, повредив жилые дома и автомобили. В здании в районе Фиолентовского шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна, в результате чего пострадал девятилетний мальчик — ему осколками посекло ноги. Ребенка доставили в детскую больницу, врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Еще два человека пострадали в Краснодарском крае. Это произошло в поселке Ильском в Северском районе при падении фрагментов беспилотников ВСУ.

Ранее украинский беспилотник атаковал машину в Белгородской области.
 
