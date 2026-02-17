Мать актера из «Универа» раскрыла детали поисков сына на поле боя

Мама актера театра и кино Николая Ткаченко, запомнившегося зрителям по ролям в сериалах «СашаТаня», «Универ. 10 лет спустя» и других проектах, поделилась подробностями о поисках сына, который пропал на поле боя, будучи добровольцем на СВО. Ее слова передает aif.ru.

«Я звонила представителю части в Ростове. Он сообщил, что информация о Николае пока не поступала. Когда я сдавала ДНК и оформляла розыскную карту в ФЗО, мне сказали, что доставка документов в центр займет около двух месяцев. Поэтому я дополнительно сдала ДНК в специализированной клинике», — сказала родительница.

По данным близких, на территории боевых действий ежедневно ведутся поисковые работы. При этом часть сослуживцев Николая уже удалось обнаружить.

2 февраля мать Ткаченко рассказала, что его не стало 6 декабря, когда он возвращался с успешно выполненного боевого задания. Женщина также поделилась, что Николай подписал контракт 10 июня 2025 года и с тех пор служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Она отметила, что сын был хорошим, добрым, веселым и общительным человеком, верным товарищем и очень талантливым, ярким актером.

Подруга Николая Ткаченко Дарья Софийская делилась, что актер отправился на СВО после того, как там не стало их общих знакомых. По ее словам, именно трагедия с друзьями стала причиной решения российского артиста добровольно отправиться служить.

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в Пушкино Московской области. Он окончил Театральный институт имени Щукина и с 2021 года служил в Театре современной драматургии. Карьеру в кино Ткаченко начал с сериала «#СеняФедя», где исполнил роль сотрудника ГАИ. Позднее сыграл помощника прораба в сериале «Триггер». Также он появлялся в эпизодах проектов «Универ: 10 лет спустя», «Тест на беременность 4», «Три плюс три», «ИП Пирогова» и «Нереалити».

