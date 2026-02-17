Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Культура

Мать актера из «Универа» раскрыла детали поисков сына на поле боя

Мать актера из «Универа»: сына ищут на поле боя ежедневно, сослуживцев — нашли
actor_nikolaytkachenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мама актера театра и кино Николая Ткаченко, запомнившегося зрителям по ролям в сериалах «СашаТаня», «Универ. 10 лет спустя» и других проектах, поделилась подробностями о поисках сына, который пропал на поле боя, будучи добровольцем на СВО. Ее слова передает aif.ru.

«Я звонила представителю части в Ростове. Он сообщил, что информация о Николае пока не поступала. Когда я сдавала ДНК и оформляла розыскную карту в ФЗО, мне сказали, что доставка документов в центр займет около двух месяцев. Поэтому я дополнительно сдала ДНК в специализированной клинике», — сказала родительница.

По данным близких, на территории боевых действий ежедневно ведутся поисковые работы. При этом часть сослуживцев Николая уже удалось обнаружить.

2 февраля мать Ткаченко рассказала, что его не стало 6 декабря, когда он возвращался с успешно выполненного боевого задания. Женщина также поделилась, что Николай подписал контракт 10 июня 2025 года и с тех пор служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Она отметила, что сын был хорошим, добрым, веселым и общительным человеком, верным товарищем и очень талантливым, ярким актером.

Подруга Николая Ткаченко Дарья Софийская делилась, что актер отправился на СВО после того, как там не стало их общих знакомых. По ее словам, именно трагедия с друзьями стала причиной решения российского артиста добровольно отправиться служить.

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в Пушкино Московской области. Он окончил Театральный институт имени Щукина и с 2021 года служил в Театре современной драматургии. Карьеру в кино Ткаченко начал с сериала «#СеняФедя», где исполнил роль сотрудника ГАИ. Позднее сыграл помощника прораба в сериале «Триггер». Также он появлялся в эпизодах проектов «Универ: 10 лет спустя», «Тест на беременность 4», «Три плюс три», «ИП Пирогова» и «Нереалити».

Ранее cтало известно, что могло случиться с пропавшей матерью телеведущей.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!