Мужчины изнасиловали туристку и были приговорены к высшей мере

В Индии мужчин приговорили к высшей мере за изнасилование туристки

Суд вынес приговор гражданам Индии, которые устроили расправу и надругались над туристкой. Об этом сообщает India Today.

По данным издания, компания путешественников отправилась к озеру Санапур, где они смотрели на звезды, играли на гитаре и слушали музыку.

В какой-то момент к ним подъехали мужчины на мотоцикле. Сначала они спросили, как проехать к заправке, но после этого стали вымогать деньги.

«Когда группа отказала, ситуация обострилась. Нападавшие избили туристов и столкнули троих мужчин в канал», – сообщается в публикации.

Пока туристы пытались выбраться из воды, преступники изнасиловали туристку из Израиля. После этого компания забрала у иностранцев телефоны и деньги, после чего скрылась.

Двое мужчин тем временем смогли выбраться из воды, третий ушел на дно. Его нашли на следующее утро, но спасти не смогли.

Полицейские установили личности преступников и задержали. В течение 11 месяцев велось расследование и рассмотрение дела в суде. В результате троих фигурантов приговорили к высшей мере.

