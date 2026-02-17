Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Мужчины изнасиловали туристку и были приговорены к высшей мере

В Индии мужчин приговорили к высшей мере за изнасилование туристки
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

Суд вынес приговор гражданам Индии, которые устроили расправу и надругались над туристкой. Об этом сообщает India Today.

По данным издания, компания путешественников отправилась к озеру Санапур, где они смотрели на звезды, играли на гитаре и слушали музыку.

В какой-то момент к ним подъехали мужчины на мотоцикле. Сначала они спросили, как проехать к заправке, но после этого стали вымогать деньги.

«Когда группа отказала, ситуация обострилась. Нападавшие избили туристов и столкнули троих мужчин в канал», – сообщается в публикации.

Пока туристы пытались выбраться из воды, преступники изнасиловали туристку из Израиля. После этого компания забрала у иностранцев телефоны и деньги, после чего скрылась.
Двое мужчин тем временем смогли выбраться из воды, третий ушел на дно. Его нашли на следующее утро, но спасти не смогли.

Полицейские установили личности преступников и задержали. В течение 11 месяцев велось расследование и рассмотрение дела в суде. В результате троих фигурантов приговорили к высшей мере.

Ранее в Челябинске задержали мужчин, которые расправились с сиротой и изнасиловали ее.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!