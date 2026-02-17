В Севастополе в результате атаки дронов пострадал девятилетний мальчик

Развожаев: ребенок пострадал при падении обломков БПЛА в Севастополе

Ребенок пострадал в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ночью над населенным пунктом сбили 24 дрона. Множественные обломки беспилотников упали на улице Гоголя, при этом боевая часть одного из сбитых БПЛА детонировала во дворе.

«В трех многоквартирных домах осколками выбиты стекла, повреждено большое количество автомобилей», — отметил глава Севастополя.

Кроме того, фрагменты дронов рухнули во дворах частных жилых домов на территории садового некоммерческого товарищества «Прогресс». Здесь выявили повреждения газовых труб.

Также обломки БПЛА повредили несколько частных домов в районе Фиолентовского шоссе. Ударной волной от сбитого беспилотника в одном из зданий выбило окна, в результате девятилетний мальчик получил ранения — ему осколками посекло ноги.

«Он доставлен в детскую больницу, его состояние удовлетворительное», — подчеркнул губернатор.

В ночь на 17 февраля в Краснодарском крае при падении фрагментов сбитого украинского дрона пострадали два человека. Это произошло в поселке Ильском в Северском районе.

