«Идеальный сюжет для пропаганды»: на Украине рассказали о «ценном перебежчике» из «Рубикона»

Перебежчик Симонов прослужил в центре «Рубикон» всего два месяца

Предполагаемый дезертир на сторону Украины Мирослав Симонов за время службы в ВС РФ не накопил боевого опыта и не мог обладать ценной для противника информацией, заявил военблогер Михаил Звинчук. По его словам, украинские журналисты называют Симонова «элитным дронщиком из «Рубикона», однако он недолго прослужил в подразделении и впоследствии был переведен в другую часть.

Российский военнослужащий Мирослав Симонов, предположительно перешедший на сторону противника и передавший ВСУ ценные данные о центре беспилотных систем «Рубикон», за время службы не мог узнать что-либо существенное, заявил военблогер Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь».

Звинчук напомнил, что в последнее время украинские СМИ «активно разгоняют историю о «ценном перебежчике» — жителе Новосибирска Мирославе Симонове, который добровольно сдался в плен и якобы передал противнику данные о центре беспилотных систем «Рубикон».

«Картинка понятная: специалист прославленного подразделения БЛА — идеальный сюжет для пропаганды», — написал Звинчук.

По информации военблогера, в «Рубиконе» перебежчик прослужил «всего пару месяцев», после чего был переведен в 1-ю танковую армию. Служба не задалась, Симонов оставил часть, скрывался семь месяцев, а после задержания был направлен в штурмовое подразделение.

«Уже оттуда Симонов и сбежал на другую сторону. То есть ни о каком компетентном боевом опыте или идейном стремлении с самого начала помогать врагу речи-то и не шло», — отметил Звинчук.

Похожие сведения приводит Telegram-канал «Два майора». В публикации отмечается, что после задержания Симонову «предложили вместо срока искупить вину в штурмовиках». Он согласился, но после этого «целенаправленно бежал, инициативно выйдя на противника».

«Сдался в плен, теперь гадости про страну рассказывает и глупости про «Рубикон», — сообщает канал.

При этом отец Симонова продолжает воевать в составе ВС России . Место его службы не раскрывается.

История перебежчика Кузьминова

До настоящего времени самым известным перебежчиком на сторону Украины остается бывший летчик Максим Кузьминов. В сентябре 2023 года главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщило, что 9 августа он перегнал вертолет Ми-8 в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На стороне противника Кузьминову предложили гарантии безопасности, новые документы и материальное вознаграждение.

Рассказывая о проведении операции, начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на борту вертолета находились еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не знали, куда направляется Ми-8, и по прибытии на Украину «были уничтожены». За угон вертолета Кузьминов получил от Киева $500 тыс.

Полгода спустя перебежчик был убит в Испании, куда он въехал по выданному Украиной паспорту на имя Игоря Шевченко. Как сообщала The New York Times, в Испании он вел «нескромную жизнь»: ездил на черном Mercedes S-Class, посещал ночные заведения, сорил деньгами. 13 февраля 2024 года на бывшего летчика напали возле его дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двоих мужчин в капюшонах, они выстрелили в Кузьминова шесть раз, а затем переехали его на автомобиле. По данным испанских СМИ, на месте происшествия остались гильзы от пистолета Макарова — «типичное оружие стран бывшего соцблока».

Ликвидацию Кузьминова признали в ГУР минобороны Украины. По словам главы ГУР Буданова, выводы, сделанные разведкой Украины, «можно описать только в нецензурной форме».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко отреагировал на убийство в Испании российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова, сказав «Собаке — собачья смерть». Отвечая на уточняющий вопрос «Неважно, из чьих рук?», политик ответил: «Я все сказал».

В декабре 2025 года стало известно, что суд в испанской провинции Аликанте временно прекратил расследование убийства Кузьминова, так как следствие не установило ни исполнителей, ни заказчиков преступления. Производство по делу приостановлено, но может быть возобновлено при появлении новых доказательств.