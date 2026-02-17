«Украине лучше поторопиться». Трамп обозначил позицию США перед переговорами в Женеве

Трамп заявил, что Украина должна поскорее сесть за стол переговоров с Россией

Дональд Трамп призвал Украину поскорее сесть за стол переговоров с Россией. По его словам, США ожидают от Киева большей сговорчивости. В новом раунде консультаций, который пройдет в Женеве, стороны обсудят рамочные принципы возможного соглашения, включая территориальные вопросы и «энергетическое перемирие».

Президент США Дональд Трамп призвал Украину проявить большую сговорчивость и как можно скорее приступить к переговорам с Россией. Его заявление прозвучало на борту Air Force One во время общения с журналистами. Трансляция была опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели за стол переговоров», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о предстоящем раунде консультаций в Женеве.

Новый раунд переговоров пройдет 17–18 февраля.

В конце прошлой недели газета The New York Times писала, что в Белом доме обсуждают различные варианты ускорения переговорного трека. Издание отмечало, что Вашингтон стремится добиться продвижения по вопросу прекращения огня и выработки рамочных договоренностей, которые бы включали уступки по Донбассу в пользу России.

Кто поедет в Женеву

Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В Кремле поясняли, что в Женеве планируется обсуждение более широкого круга тем, чем на предыдущих консультациях, включая территориальные вопросы. Помимо Мединского, в нее войдет замглавы МИД РФ Михаил Галузин и другие представители.

Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер. Оба уже вылетели в Женеву.

Украинскую делегацию представляет группа официальных лиц, в которую входит глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. О его участии ранее сообщали украинские СМИ.

Помимо этого, отдельные консультации с американской стороной намерен провести спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

О чем будут говорить

Источник ТАСС сообщил, что стороны на переговорах попытаются согласовать «конкретные рамочные принципы», которые впоследствии могут быть наполнены содержанием. Среди возможных тем обсуждения агентство называло так называемое энергетическое перемирие Энергетическое перемирие — неофициальное обозначение моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Весной 2025 года Россия объявила о введении такого режима: он начал действовать 18 марта и был рассчитан на 30 дней. Решение было принято по итогам консультаций между Москвой и Вашингтоном.

Территориальный вопрос остается одним из ключевых и наиболее сложных. Москва настаивает на признании в составе России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Киев публично заявляет о непризнании этих требований.

При этом издание The Atlantic сообщало со ссылкой на источники в окружении президента Украины, что в Киеве обсуждаются различные сценарии переговоров, включая «наиболее сложные» варианты уступок. Официальных подтверждений такой позиции со стороны украинских властей не поступало.