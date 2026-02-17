Стало известно, как мошенники обманывают россиян через СБП

Россияне попадаются на удочку финансовых мошенников, включая схему с СБП, из-за комбинации авторитета и страха, которую создают аферисты. Звонок «из банка», «из Центробанка» или «с Госуслуг» создает иллюзию легитимности, а затем включается психологическая кнопка потери: человеку говорят, что он может лишиться крупной суммы, и в стрессе падает критичность, сказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, комментируя новую легенду мошенников о блокировках переводов россиян через СБП с последующей кражей денег.

Мошенники начали обзванивать россиян под видом «службы безопасности банка» и угрожать блокировкой счетов якобы из-за большого числа переводов через Систему быстрых платежей. В разговоре аферисты давят на срочность и требуют «подтвердить личность» — продиктовать код из СМС. Эксперты отмечают, что схема особенно активно расходится перед 23 февраля и 8 марта, когда люди чаще переводят деньги за подарки.

«Дополнительный фактор — праздничный сезон: переводов по СБП становится больше, и угроза «у вас подозрительная активность» звучит для многих правдоподобно. Отдельный прием — изоляция: мошенники торопят, просят «отойти от всех», не дают времени подумать и сверить информацию. Внутри этой схемы есть пять красных флагов, которые почти всегда выдают обман. Первый — просьба назвать код из СМС «для подтверждения» или «для отмены блокировки»: реальные сотрудники банков так не работают. Второй — запугивание немедленной блокировкой «за переводы по СБП»: при подозрениях банк действует по процедурам, а не через угрозы и ультиматумы», — отметил Щербаченко.

По его словам, третий красный флаг — разговоры про «безопасный счет», «ячейку» или перевод денег «для защиты» — это маркер классического развода. Четвертый красный флаг — звонки с неизвестных номеров, часто через мессенджеры: банки, как правило, решают такие вопросы через официальные каналы, а проверочные номера указаны на сайте и на обороте карты, уточнил эксперт. Пятый красный флаг — давление, манипуляции и требование действовать прямо сейчас: нормальная проверка не строится на панике, сказал Щербаченко.

Чтобы защититься от мошенников, экономист посоветовал держать базовое правило: никаких кодов, паролей и реквизитов по телефону, даже если собеседник звучит убедительно. Если вам говорят о проблемах со счетом, разговор нужно завершить и самостоятельно перезвонить в банк по номеру с официального сайта или из приложения, либо написать в чат поддержки, рекомендовал экономист. Полезно включить уведомления по операциям и использовать определители спама и антифрод-сервисы операторов и банковских приложений, считает эксперт. Отдельно стоит заранее проговорить правила безопасности с детьми и пожилыми родственниками: любые «срочные звонки из банка» — повод положить трубку и проверять информацию самим, без переписки и без диктовки кодов, заключил Щербаченко.

Ранее были названы схемы мошенников, которые активно используются в 2026 году.