Представители США вылетели в Женеву на переговоры по Украине

Axios: Уиткофф и Кушнер вылетели в Женеву для участия в переговорах по Украине

Спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер вылетели в Женеву для участия в очередном раунде трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а также в отдельных американо-иранских переговорах. Об этом сообщает портал Axios.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным. Об этом же заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также СМИ сообщали, что 17 февраля в Женеве пройдут переговоры между представителями США и Ирана. А именно они состоятся в Постоянном представительстве Омана при Организации Объединенных Наций (ООН). По данным РИА Новости, переговоры по Украине и Ирану не будут иметь точек соприкосновения и не повлияют друг на друга.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Женеве стороны попытаются согласовать рамочные принципы.