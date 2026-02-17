Рубио отказался принуждать Россию и Украину к подписанию сделки

Соединенные Штаты играют роль медиатора в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, Вашингтон не будет принуждать стороны подписывать сделку. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном, трансляция велась на YouTube.

«Все, что мы пытаемся сделать, это сыграть роль, если это возможно, в достижении соглашения. Мы не стремимся навязывать соглашение никому. Мы не пытаемся заставить кого-то принять соглашение, которое они не хотят принимать. Мы просто хотим им помочь», — сказал Рубио.

По его оценке, боевые действия наносят невероятный вред как Киеву, так и Москве. Конфликт никогда не должен был начинаться, считает глава госдепа США. Рубио заверил, что его страна продолжит «делать все возможное для завершения войны», пока роль Вашингтона является положительной.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным. Об этом же заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский отказался повторять «ошибку 2014 года».