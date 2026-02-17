Размер шрифта
Общество

Стрельба произошла во время хоккейного матча в американском штате

CBS: стрельба произошла на хоккейном матче в США, двух людей спасти не удалось
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

На школьном хоккейном матче в Потакете (штат Род-Айленд) произошла стрельба, в результате которой двоих пострадавших спасти не удалось, еще трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило местное подразделение телеканала CBS News.

По его данным, нападавший открыл стрельбу около 14:00 по местному времени (22:00 мск), во время хоккейного матча между учащимися двух школ.

Начальник полиции Потакета Тина Гонсалвес подтвердила телеканалу, что два человека получили ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, подозреваемый после нападения покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Вечером 12 февраля на кампусе университета в штате Южная Каролина произошла стрельба, двоих спасти не удалось, еще как минимум один получил ранения. По данным Fox News, инцидент произошел в жилом комплексе Hugine Suites. В университете ввели режим изоляции около 21:15 по местному времени (05:15 мск). Занятия студентов образовательного учреждения были отменены.

Ранее конгрессвумен США выжила после выстрела маньяка в лоб.
 
