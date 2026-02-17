Размер шрифта
В Екатеринбурге впервые закрыли аэропорт из соображений безопасности

В аэропорту Екатеринбурга на две минуты ввели ограничения на обслуживание рейсов
Павел Лисицын/РИА Новости

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге в течение двух минут не принимал и не отправлял самолеты в связи с введением временных ограничений. О приостановке обслуживания рейсов сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в посте, опубликованном в 7:24 мск.

В 7:26 мск пресс-служба Росавиации сообщила о возобновлении приема и отправки воздушных судов в аэропорту Екатеринбурга.

Ночью и утром 17 февраля в нескольких российских аэропортах вводили ограничения на работу. Прием и отправку самолетов приостанавливали воздушные гавани в Пензе, Ульяновске, Казани, Нижнекамске, Ижевске, Уфе и Перми. В настоящее время объекты транспортной инфраструктуры в Казани, Ульяновске и Пензе работают в штатном режиме.

По данным министерства обороны РФ, в ночь с 16 на 17 февраля над территорией страны сбили 151 украинский дрон. Над акваторией Черного моря перехватили 50 беспилотников, в Крыму — 38, над акваторией Азовского моря — 29, в Краснодарском крае — 18, в Калужской области — 11. Еще четыре летательных аппарата уничтожили в Брянской области, один — в Курской области.

Ранее аэропорт в Москве приостановил обслуживание рейсов на фоне атак беспилотников.
 
