В Совфеде конкретизировали ответные шаги России после высылки дипломатов из Греции

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов дал комментарий в связи с информацией о высылке двух российских дипломатов из Греции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Климова, российская сторона никогда не рассматривала Грецию в качестве своего союзника и партнера в Европе. Он подчеркнул, что Греция является членом НАТО.

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«Принцип зеркального ответа применяется всегда в таких случаях — ну разве что за редчайшими, небывалыми исключениями. Это общий принцип дипломатии», — сказал Климов.

Он добавил, что ответ российской стороны необходим для обеспечения безопасности своих сотрудников.

Ранее в МИД России рассказали об ответе на высылку из Греции российских дипломатов.