В Хельсинки запретят полеты дронов из-за встречи Путина и Трампа

В Хельсинки ограничат полеты авиации, кроме коммерческих рейсов авиакомпаний, с воскресенья, 15 июля, до вторника, 17 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финскую полицию.

Такое решение было принято в связи с встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая пройдет в столице Финляндии 16 июля. Отмечается, что ограничение будет распространяться также на беспилотники.

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«Авиация будет ограничена в Хельсинки и его окрестностях из-за встречи президентов США и России. Эти ограничения распространяются как на воздушный транспорт, так и на беспилотную авиацию», — говорится в сообщении полиции.

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