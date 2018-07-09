Песков ответил на вопрос о самолете Ким Чен Ына во Владивостоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких данных о личном самолете северокорейского лидера Ким Чен Ына, который якобы приземлился в аэропорту Владивостока утром в понедельник, 9 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее агентство «Ренхап» сообщало, что во Владивостоке заметили самолет Ил-62М, который обычно используется для перелетов северокорейского лидера Ким Чен Ына и других высокопоставленных чиновников КНДР.

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«Я ничего не могу сказать на этот счет. У нас нет какой-либо информации», — ответил Песков на вопрос о самолете лидера КНДР.

Также он не стал уточнять, планирует ли Ким Чен Ын визит в Россию в ближайшее время.