Посольство призвало США перестать считать российские СМИ иноагентами

Посольство России в США призвало Вашингтон исправить ситуацию с российскими СМИ, исключив их из списка иноагентов. Об этом сообщается на странице посольства в фейсбуке.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что российские власти препятствуют свободной работе СМИ на территории страны, заявление было связано с включением в список иностранных агентов «Радио Свобода» и «Голос Америки». В российском дипломатическом представительстве назвали такую реакцию вполне предсказуемой.

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«Госдеп недоволен, что только финансируемые из американского бюджета СМИ оказались в российском списке иностранных агентов. Это легко исправить. Главное условие – прекратить преследовать российские СМИ в США и вывести их из американского списка иноагентов», — говорится в заявлении посольства.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Науэрт о свободе СМИ в России.