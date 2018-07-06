Участники встречи в Вене подтвердили приверженность иранской ядерной сделке

Страны-участницы соглашения по иранской ядерной программе подтвердили свою приверженность соблюдению условий сделки, в том числе защите компаний, инвестирующих в Иран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обсудили усилия по поддержанию нормализации торгово-экономических отношений с Ираном, поприветствовав проделанную работу и активизацию диалога.

Реклама

Участники сделки в совместном заявлении подчеркнули, что предложат защищать инвестирующие в Иран компании от экстерриториальных последствий санкций США.

Также подписавшие СВПД страны пообещали развивать экономические отношения с Ираном, поддерживать финансовые каналы и экспорт иранской нефти и газового конденсата, нефтепродуктов и нефтехимической продукции, продвижение экспортных кредитов.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и Федерика Могерини обсудили в Вене сирийский и украинский вопросы.